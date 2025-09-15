SAN BENEDETTO – Si sono conclusi, dopo ben otto settimane, i collegiali estivi di ginnastica artistica firmati World Sporting Academy, un periodo trascorso all’insegna dello sport e del turismo. L’evento ha infatti visto soggiornare gli atleti provenienti da altre città presso le strutture rivierasche, contribuendo alla crescita del valore sportivo e turistico del nostro territorio.

Le attività hanno avuto come protagoniste ben trenta società provenienti dalle varie regioni d’Italia, in particolare da: Trentino, Umbria, Lombardia, Lazio, Campania, Abruzzo e Marche, e gli allenamenti sono stati guidati interamente dallo staff tecnico della World Sporting Academy (reduce dalla promozione in Serie A riconquistata quest’anno). Un’occasione di confronto e scambio tra tecnici ed atlete che hanno avuto la possibilità di allenarsi insieme alle ginnaste della massima serie.