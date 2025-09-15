SAN BENEDETTO – La più grande gratificazione per un attore è sicuramente quella di ricevere gli applausi a fine spettacolo, ma quando dopo cinque minuti è lo stesso attore a doverli interrompere per ringraziare, non c’è riconoscimento più grande. Finisce così tra gli applausi la prima edizione del Festival “Cose da Paz!” la due giorni dedicata ad Andrea Pazienza, per tutti Paz, il 13 e 14 settembre, con eventi e iniziative, iniziata con l’inaugurazione del viale dedicato al celebre fumettista nato a San Benedetto. In questa cornice, quantomeno appropriato lo spettacolo finale dal titolo: “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”, un monologo di Andrea Santonastaso, attore, fumettista e conduttore radiofonico.

Un racconto autobiografico quello di Santonastaso. Aspirante fumettista, finisce per diventare attore per amore, in un monologo denso di autoironia che prende vita in una performance di disegno dal vivo. In una Bologna scura a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, Santonastaso racconta il suo incontro, da prima artistico, poi reale con l’omonimo Andrea Pazienza, fonte inesauribile di ispirazione e aspirazione. Traendo spunto dalla voluta doppia lettura del titolo dello spettacolo, la narrazione mescola sapientemente le esperienze personali con la vita di Paz, raccontata attraverso i suoi personaggi dal quale emerge il ritratto struggente di un artista, non di un semplice fumettista, che attraverso la poetica cruda, disincantata e contraddittoria, ha rivoluzionato il fumetto italiano elevandolo a una forma d’arte, senza precedenti.

Una performance toccante, un’atmosfera vibrante, palpabile attraverso gli occhi lucidi del pubblico, ma anche attraverso la visibile commozione dello lo stesso Santonastaso: “Raccontare questa storia proprio a San Benedetto è stata un’emozione veramente profonda” ha commentato poi l’attore, che per la prima volta ha portato questo testo nella città natale di Andrea Pazienza.