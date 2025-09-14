SAN BENEDETTO – Sabato 27 e domenica 28 settembre torna MICHELEPERCORSA, la charity walk promossa dall’associazione MICHELEPERTUTTI.

Tra due settimane, camminare o correre farà una differenza concreta nella vita dei bambini con disabilità in tutta Italia.

L’obiettivo di MICHELEPERCORSA è semplice e potentissimo: donare un’ora di CAMP estivo 2026 a questi bambini, offrendo loro la possibilità di vivere un’estate di giochi, amicizie e spensieratezza.

Ogni gesto, anche piccolo, si trasforma in un’opportunità enorme per bambini e famiglie. Partecipare è semplice: basta acquistare il Pacco Gara Digitale al simbolico costo di 10€

Una volta iscritto, riceverai immediatamente un kit di regali pensati per ringraziarti del tuo sostegno:

Myes: un mese di lezioni di inglese online, per unire la solidarietà alla crescita personale.

un mese di lezioni di inglese online, per unire la solidarietà alla crescita personale. SOLARIS Sport : un coupon da 10€ da spendere nei punti vendita, non cumulabile con altre promozioni.

: un coupon da 10€ da spendere nei punti vendita, non cumulabile con altre promozioni. Calendario creativo : un buono da 7€ per l’acquisto di un calendario.

: un buono da 7€ per l’acquisto di un calendario. Gran Fondo San Benedetto del Tronto uno sconto del 10% per iscriverti entro il 15 ottobre.

uno sconto del 10% per iscriverti entro il 15 ottobre. Henkel: un carnet di coupon del valore di 10€ per i prodotti per la casa, validi in tutti i supermercati d’Italia

E non è tutto: con il Pacco Gara Digitale riceverai anche il tuo pettorale personalizzato da “Campione di solidarietà”, un piccolo simbolo di un grande gesto.

Partecipare è facile e veloce. Basta un click per iscriversi e iniziare subito a fare la differenza.