SAN BENEDETTO – Era la notte del 16 marzo, quando una rissa scoppiata sul lungomare di San Benedetto. si concluse tragicamente con la morte del 24enne Amir Benkharbouch. Un colpo di coltello, inferto all’altezza dell’aorta, fu fatale.

Secondo le indagini, a sferrare il colpo mortale sarebbe stato il 20enne Federico Di Stanislao, di Giulianova. Per lui, le accuse sono pesantissime: omicidio volontario aggravato, tentato omicidio e porto abusivo di arma bianca. Assistito dagli avvocati Luigi Gialluca e Alessandro Angelozzi, ha chiesto il giudizio abbreviato condizionato, che, se accolto, potrebbe portare a una conclusione del processo nel giro di pochi mesi.

Tra gli imputati figura anche Francesco Sorge, 30enne di San Benedetto, che ha ottenuto la scarcerazione e il passaggio agli arresti domiciliari. Sorge è accusato di rissa e porto abusivo di arma propria, e ha presentato richiesta di patteggiamento. Era detenuto presso il carcere di Marino del Tronto.

Gli altri coinvolti nella vicenda sono: Daniele Seghetti, 31 anni, detenuto a Montacuto, accusato di rissa aggravata e lesioni; Denis Raul Rotaru, 23 anni, armato di machete al momento dei fatti, accusato anch’egli di rissa e porto d’arma; Helmi Nessibi, accusato di lesioni gravissime, tentato omicidio, rissa aggravata e porto abusivo di arma. Nessibi, dimesso dall’ospedale Madonna del Soccorso, si trova ai domiciliari, ma su di lui pesa anche l’accusa di violazione della misura cautelare.

Per tutti, tranne Seghetti, è stata avanzata richiesta di accesso a riti alternativi. L’udienza preliminare è fissata per il 1° ottobre dinanzi ai giudici del Tribunale di Ascoli e alla Corte d’Assise di Macerata, che dovranno decidere sull’ammissione ai riti abbreviati o ai patteggiamenti richiesti.