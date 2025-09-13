ASCOLI PICENO – La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha avviato un’indagine per fare luce sulla morte di Mauro Marzetti, ritrovato senza vita all’interno dell’abitazione lo scorso 9 settembre 2025. L’uomo, Mauro Marzetti, aveva 51 anni ed era conosciuto da tutti come “Matorra”, aveva trascorso la serata con alcuni amici prima del tragico ritrovamento.

Le autorità, al momento, non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi attualmente al vaglio degli inquirenti, prende corpo quella di un decesso riconducibile a un’interazione letale tra diverse sostanze, ipotesi che ha indotto le autorità a disporre accertamenti tossicologici approfonditi, smentendo così le prime, più sommarie, ricostruzioni dell’accaduto. L’autopsia sarà determinante per chiarire le cause esatte della morte e la pista dell’omicidio colposo resta una possibilità concreta, si attendono i risultati medici e le verifiche interne nella casa. Gli inquirenti stanno procedendo all’escussione dei presenti alla serata, nel tentativo di ricostruire con precisione le ultime ore di vita dell’uomo.

Marzetti rappresentava una presenza storica nel panorama della ristorazione del territorio. Per lungo tempo aveva diretto il rinomato Galway Pub di Grottammare. In seguito, si era dedicato al Burger Beach, locale sul lungomare. Il suo cammino professionale aveva incluso anche significative esperienze presso il Verbena di Porto d’Ascoli e l’agriturismo Il Sapore della Luna a Monteprandone.

La famiglia, sconvolta, attende risposte certe da una situazione che ha lasciato tutti attoniti. Il funerale si è tenuto questo pomeriggio, sabato 13 settembre 2025, presso la chiesa Regina Pacis a Centobuchi di Monteprandone.