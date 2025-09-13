Marco Mancinelli: “Siamo una squadra che se sta bene e approccia bene la partita possiamo fare bene ovunque. Sappiamo che oggi era un campo difficile ben messa in campo, non era facile sfondare e andare a fare gol. Siamo stati bravi a sbloccarla ed è stato un peccato aver sprecato il vantaggio subendo il gol del pari proprio all’ultimo minuto di recupero. Questo è l’unico rammarico anche perchè se nel secondo tempo c’era una squadra che ha meritato un qualcosina di più siamo stati noi. Martins? E’ un giocatore che ci dà sostanza e personalità, per noi è un giocatore importante. Possiamo ancora crescere, sotto il profilo atletico la squadra ha risposto benissimo. Siamo contenti della rosa che abbiamo, nel corso dell’anno tutti saranno importanti”.

Umberto Eusepi: “Il rigore l’avrei battuto io. Mi sono arrabbiato in campo perchè arriviamo sui 20/25 metri e non tiriamo mai, se non calci non puoi far goal. Prestazione positiva, paghiamo la disattenzione alla fine del primo tempo che ci costa cara. Domenica scorsa sono stati 2 punti persi, oggi è un pareggio che con un pizzico in più di attenzione ci avrebbe fatto portare a casa i tre punti. Io ero convinto fosse rigore, se l’arbitro l’ha rivisto e l’ha tolto evidentemente c’era un chiaro errore. Lui ha detto che il fallo di mano non c’era”.

Rognini: “Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta di categoria, e così è stato. Abbiamo affrontato una squadra ben allenata, forte e con buoni giocatori. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà in più, che ci ha portato a subire il gol. La reazione, però, è stata importante: rispetto alla gara con il Carpi, stavolta siamo riusciti a rimetterla in equilibrio. Tra la chiamata all’FVS, che è andata a buon fine, e il gol del pareggio, la partita si è girata. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ la velocità dei loro attaccanti e abbiamo dovuto correre molto all’indietro. Siamo arrivati un po’ corti, ma i ragazzi hanno combattuto, sono rimasti sul pezzo e hanno fatto una prestazione da squadra di categoria. Se fosse stato un match di boxe, forse avrebbero fatto qualcosa in più loro, ma non ci sarebbe stato un grande scarto. È stata una partita equilibrata. FVS incide a livello emotivo, perché il calcio è un gioco di relazioni. Un episodio cambia tanto, lo abbiamo visto nelle prime giornate: un rigore dato o non dato può ribaltare i risultati. È uno strumento utile, dobbiamo abituarci a gestirlo”.

Fabrizi: “È stata una bella emozione, l’ho cercata e voluta tanto. I compagni e lo staff mi hanno accolto benissimo. Era una partita complicata, dove i piccoli episodi hanno fatto la differenza, ma portiamo a casa un buon punto e ora pensiamo alla trasferta di Pesaro. È stata un’azione veloce, tutta d’istinto: la palla si è alzata e l’ho toccata con la punta per anticipare il portiere. Ma è stato un lavoro di squadra: il gol premia chi segna, ma dietro c’è sempre l’impegno di tutti. Con il Carpi non è stata una buona partita, abbiamo sofferto, ma c’è stata una grande reazione con la Torres e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta e difficile da affrontare. Dobbiamo continuare su questa strada, seguendo le direttive del mister, e potremo toglierci grandi soddisfazioni, sempre mantenendo l’equilibrio”.