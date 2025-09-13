Un’equipe multidisciplinare diretta da un coordinatore virtuale (un Principal Investigator o agente PI) e composta da un gruppo di agenti IA, ciascuno con competenze specifiche, ha dato vita al primo laboratorio virtuale guidato e gestito dall’IA. Il progetto è stato presentato dai ricercatori James Zou (Stanford University) e John Pak (Chan Zuckerberg Biohub) sulla rivista inglese Nature.

In questo laboratorio si formulano problemi e si cercano soluzioni che poi vengono verificate da persone in carne ed ossa, vengono messi a punto esperimenti virtuali i cui risultati sono poi testati in laboratori reali. Nel Virtual Lab è presente anche un “critico scientifico”, sempre virtuale, uno scienziato che ha il compito di porre domande approfondite e suscitare dubbi nei ragionamenti, per spingere gli agenti a fare ulteriori verifiche. Inoltre il critico scientifico individua lacune, mette in guardia dalle insidie più comuni e offre critiche costruttive agli altri agenti. Come si procede? Viene inizialmente avviata da personale umano una ricerca affidata all’agente Pi che dovrà identificare gli altri agenti e le competenze specifiche utili alla realizzazione del progetto. L’equipe virtuale compie azioni molto rapidamente e organizza riunioni regolari durante le quali gli agenti generano idee e si confrontano, oltre a creare incontri “uno a uno”, permettendo a ciascun membro di interfacciarsi con l’agente PI per confrontarsi sulle idee. Un primo test ha previsto la progettazione di nuovi anticorpi altamente specifici per il virus del Covid, il Sars-CoV-2