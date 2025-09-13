FORMAZIONI
PIANESE (4-3-3): Bertini T., Amey, Bellini (72′ Ongaro), Ercolani (45′ Gorelli), Sussi, Tirelli (60′ Balde), Bertini M, Fabrizi (88′ Sodero), Proietto, Coccia (60′ Martey), Masetti.
All. Diego Rognini. A disp. Filippis, Porciatti, Peli, Chesti, Chiavarino, Jasharovsky, Nicastro, Xhani.
SAMB (4-3-3): Orsini, Tosi, Dalmazzi, Pezzola, Zoboletti, Alfieri (67′ Lulli), Candellori, M. Toure (58′ Paolini), N. Toure (90′ Battista), Martins (45′ Marranzino), Eusepi (90′ Sbaffo).
All. Marco Mancinelli. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Vesprini, Chiatante, Iaiunese, Scafetta.
ANGOLI 5-3
AMMONITI M. Toure
ESPULSI
CRONACA
9′ Dopo quasi 10′ di nulla, primo calcio di punizione da posizione pericolosa in favore della Pianese. Bellini calcia ma la barriera respinge.
13′ Ammonito Toure per un intervento scomposto su Proietto.
15′ Proietto prova la conclusione dalla distanza. C’è una deviazione, primo angolo per la Pianese.
21 Primo corner anche per la Samb. Alfieri crossa a rientrare ma la difesa di casa libera.
23′ Traversone da destra per la Pianese, colpo di testa di Bellini sul fondo di molto.
24′ Primo squillo Samb, filtrante di Eusepi per N. Toure che sul più bello vede il suo tiro deviato in corner da Amey.
25′ Traversa di Eusepi! Sull’angolo seguente di Alfieri, Eusepi tutto solo sul secondo palo stoppa e calcia col destro ma colpisce la parte alta del montante.
35′ HA SEGNATO LA SAMB! Cross di Zoboletti da destra sul secondo palo per Eusepi che di testa schiaccia a terra la sfera e fa 0-1.
36′ Mister Rognini chiama il Fvs per contestare il gol della Samb per un presunto fuorigioco, ma l’arbitro non cambia la propria decisione. Confermato il vantaggio.
39′ Prova la reazione immediata la Pianese, ma la conclusione di Bellini è centrale, blocca Orsini.
43′ Angolo Samb, ci prova M. Toure di testa ma Amey colpisce con un braccio secondo il direttore di gara, che assegna il rigore per i rossoblu.
44′ La panchina della Pianese spende la seconda card per contestare il penalty. Dopo una lunghissima revisione l’arbitro revoca il calcio di rigore per la Samb.
45+3′ Pareggio Pianese. Fabrizi sfugge con un sombrero in mezzo a Dalmazzi e Pezzola e con la punta del piede fa 1-1.
45’+3 Finisce qui la prima frazione, succede di tutto sul finale di primo tempo. Tutto di nuovo pari.
RIPRESA
45′ Subito dentro Marranzino al posto di Martins.
55′ Ritmi molto bassi in questa fase in una gara condizionata da molti errori tecnici.
58′ Dentro Paolini al posto dell’ammonito M. Toure.
62′ Ci prova Alfieri col destro di contro balzo dal limite, non facile, palla alta.
67′ Punizione per la Samb dal vertice basso dell’area, cross di Tosi troppo basso e la Pianese riparte veloce in contropiede. Bravissimo Candellori a metterci una pezza in scivolata.
74′ Tiro-cross di Candellori da 30 metri che quasi finisce in porta, pallone sul fondo di pochissimo.
79′ Conclusione velleitaria di Bertini da lontano, palla altissima.
84′ Angolo Pianese, esce bene Orsini coi pugni, fischiato anche fallo ai suoi danni.
88′ Candellori prova la rovesciata sugli sviluppi di una rimessa con le mani battuta lunga in area di rigore, ma c’è fallo sul portiere.
90’+3′ Calcio di punizione dal limite per la Samb nel 3′ dei 5′ di recupero concessi. Sbaffo sul punto di battuta.
90’+4′ Rincorsa di Sbaffo che calcia con potenza ma il pallone si stampa sulla barriera.
90’+5′ Finisce qui, Pianese-Samb 1-1.
Lascia un commento