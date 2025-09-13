FORMAZIONI
PIANESE (4-3-3): Bertini T., Amey, Bellini, Ercolani, Sussi, Tirelli, Bertini M, Fabrizi, Proietto, Coccia, Masetti.
All. Diego Rognini. A disp. Filippis, Porciatti, Balde, Peli, Ongaro, Sodero, Gorelli, Chesti, Chiavarino, Jasharovsky, Nicastro, Xhani, Martey.
SAMB (4-3-3): Orsini, Tosi, Dalmazzi, Pezzola, Zoboletti, Alfieri, Candellori, M. Toure, N. Toure, Martins, Eusepi.
All. Marco Mancinelli. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Marranzino, Bongelli, Sbaffo, Battista, Vesprini, Paolini, Chiatante, Iaiunese, Scafetta.
ANGOLI 0-0
AMMONITI
ESPULSI
CRONACA
Riscaldamento delle squadre in corso
