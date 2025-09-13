ORSINI 6: Mai chiamato in causa nella prima frazione fino al goal della Pianese in cui è poco reattivo. Nel secondo tempo nessun intervento, bravo in un paio di uscite.
TOSI 5,5: Un primo tempo in cui dietro è attento. Paga la dormita sul goal del pareggio bianconero. Nella ripresa prestazione positiva.
DALMAZZI 6: Tra i due centrali è quello più attento, sempre pronto negli 1 vs 1 difensivi.
PEZZOLA 5,5: Poco attento quando si fa beffare da Fabrizi per il pareggio della Pianese. Nel complesso prestazione non negativa, pesa però la disattenzione nel primo tempo.
ZOBOLETTI 6,5: Primo tempo positivo in entrambe le fasi, è lui a fare l’assist per il vantaggio di Eusepi. Nella seconda frazione non cala, sia fisicamente che di attenzione.
CANDELLORI 6,5: Viene schierato dietro Eusepi ma è sempre oscurato. Prova a svariare tanto fino a quando Mancinelli lo sposta fisso sulla fascia destra. Con l’ingresso di Paolini torna in mediana e torna anche a fare la differenza. Salva un goal al 69′ con un recupero super. Prova a farsi vedere anche in fase offensiva.
ALFIERI 6: Nel primo tempo è il solito Alfieri ma sul goal del pareggio poteva fare qualcosa di più insieme a Tosi. Bene nel complesso, serve forse una marcia in più nel giro palla.
TOURE M. 6: Prende un ammonizione evitabile al minuto 13′ per un intervento scomposto ma è troppo importante per corsa e sostanza. Sostituito al minuto 58′.
TOURE N. 5,5: Un primo tempo non al top, ha un occasione importante al 24′ che non riesce a sfruttare. Nella ripresa perde lucidità. Da lui ci si aspetta qualcosa in più.
EUSEPI 7,5: Primo tempo importante per il solito gioco di sponda, colpisce una traversa e sblocca la partita. Nella ripresa sempre prezioso nelle sponde e nello smistare palloni che portano a diverse transizioni pericolose. Il migliore della Samb.
MARTINS 5: Nei primi 10 minuti sembra partire con il piglio giusto ma la sua partita si conclude lì. Viene spostato sulla fascia sinistra ma il risultato non cambia. Sostituito alla fine del primo tempo.
ALL. MANCINELLI 6: Anche questa volta la Samb raccoglie meno di quanto avrebbe meritato, la squadra rimane comunque viva fino alla fine. Prestazione positiva in termini di gioco, si paga una disattenzione collettiva allo scadere del primo tempo.
Dalla panchina:
MARRANZINO (46′) 6: Ingresso positivo, gioca con personalità e conquista diversi falli. Nella seconda parte del secondo tempo esce fuori dal gioco.
PAOLINI (58′) 6: Gestisce tanti palloni e prova a rendersi pericoloso, senza troppo successo.
LULLI (68′) 6: Concede subito una grande occasione alla Pianese, nel complesso però il suo ingresso è positivo.
SBAFFO (92′): S.V.
BATTISTA (92′): S.V.
Arbitro Vogliacco 5,5: Rimane il dubbio sul rigore tolto alla Samb, nel complesso interventi azzeccati. FVS che porta ancora qualche polemica.
