SAN BENEDETTO – L’evento “Azzurra Libertà”, svolto nel pomeriggio di oggi, 12 settembre, nei pressi della pineta Falcone e Borsellino, ha richiamato molti giovani. L’incontro, organizzato dal gruppo giovanile di Forza Italia, ha visto la presenza tra gli altri del segretario nazionale Antonio Tajani, il senatore Francesco Gasparri e il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo. Quest’ultimo, riguardo il recente ingresso di Forza Italia in maggioranza, ha dichiarato che “non rinnega la filosofia civica dell’amministrazione”. Domenica è in programma la visita del presidente regionale uscente Francesco Acquaroli.
Nel suo intervento, l’onorevole Tajani ha sottolineato l’importanza delle prossime elezioni per il futuro della regione Marche, menzionando anche il riconoscimento della Zona Economica Speciale (ZES). “Il nostro elettorato si sta ringiovanendo,” ha affermato Tajani, sottolineando l’intenzione del partito di concentrarsi su politiche a sostegno dei più giovani. Riguardo i temi di attualità dal mondo: “L’obiettivo ora deve essere quello di riportare Putin al tavolo delle trattative. E’ evidente che non ha mantenuto le promesse dopo l’incontro con Trump”.
Presente anche Maurizio Gasparri che ha commentato così l’evento: “Oltre 1300 giovani da tutta Italia hanno riempito il tendone sulla spiaggia di San Benedetto, non solo fisicamente ma anche la loro passione”.
