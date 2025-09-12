SAN BENEDETTO – Messa alle spalle la sconfitta sfortunata contro il Forlì, per la Sambenedettese è già tempo di pensare alla prossima partita. I rossoblu, infatti, domani saranno impegnati nella trasferta di Piancastagnaio, contro la Pianese, incontro valido per la 4° giornata di Serie C.

La squadra di casa arriva al match con gli stessi punti dei marchigiani (4), ma sicuramente più galvanizzata, data la vittoria a sorpresa sul campo della Torres nell’ultimo turno di campionato. I bianconeri sono stati bravi a sfruttare la superiorità numerica, causata dall’espulsione di Bretan al 33esimo del primo tempo, per dominare il possesso palla e creare diverse occasioni da gol.

Una qualità del 3-5-2 di Mister Menichini che ha aiutato sicuramente a conquistare i 3 punti, è la forte spinta sulle fasce e i molti cross tentati soprattutto dai quinti Sussi e Martey. Caratteristica messa in mostra anche nella sconfitta contro il Carpi, in cui i toscani sono arrivati al traversone per ben 30 volte, nonostante non siano riusciti a trovare il gol.

La Pianese, però, non sa solo attaccare e gestire il possesso. Con l’Ascoli, infatti, ha tenuto il controllo della sfera per solo il 26% del tempo, lasciando campo agli avversari, ma riuscendo perfettamente a chiudere gli spazi in difesa, subendo pochissime occasioni da gol e strappando un preziosissimo 0 a 0.

Per la Samb, perciò, sarà una partita senza dubbio complicata, contro un avversario ben organizzato che sa sia gestire palla e creare occasioni pericolose sugli esterni, sia arroccarsi dietro chiudendo qualsiasi spiraglio. Cosa potranno fare i rossoblu per tornare a casa con i 3 punti? Sicuramente bisognerà evitare i tanti errori sotto porta dell’ultima gara. Domani, se servirà dare una spallata al match, la precisione, la freddezza e la cattiveria agonistica negli ultimi 30 metri non dovranno assolutamente mancare.