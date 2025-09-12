SAN BENEDETTO – Un 71enne è rimasto coinvolto in un incidente sulla pista ciclabile del lungomare Nord di San Benedetto attorno alle ore 13.
L’uomo, inizialmente privo di sensi e con un evidente trauma cranico e diverse ferite, è caduto battendo la testa in seguito ad uno scontro, a quanto pare, con un altro ciclista.
Sono prontamente intervenuti gli uomini del Nucleo Operatori Subacquei della guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, capitanati dal Comandante Giuseppe Simeone, che dopo aver effettuato trenta massaggi cardiaci ha permesso al 71enne di riprendere conoscenza.
Un grazie da parte di tutta la città al Comandante Simeone e a tutti i suoi uomini per il pronto intervento. Attualmente l’uomo è stato trasportato all’ospedale Torrette di Ancona dov’è ricoverato in codice rosso.
