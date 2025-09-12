ASCOLI PICENO – Il 15 settembre ripartirà il nuovo anno scolastico nei 21 istituti superiori presenti sul territorio, nei quali sono stati effettuati dei lavori per risolvere dei problemi relativi alla messa in sicurezza e al miglioramento funzionale di aule, laboratori e palestre.

Entrando nel dettaglio, ad Ascoli Piceno, si è provveduto a mettere a disposizione per il Liceo Linguistico alcune aule presso lo stabile “Umberto I”, mentre per il Liceo Scientifico “Orsini”, in crescita di iscritti, si utilizzeranno ulteriori spazi nell’edificio in via Faleria che ospita il Liceo delle Scienze Umane.

All’Istituto Industriale “Fermi” sono attualmente in corso lavori di adeguamento sismico e saranno messe a disposizione 8 aule nel vicino stabile di via Sardegna. Sempre riguardo all’istituto “Fermi”, si sono recentemente conclusi i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della palestra.

Interventi anche presso l’Istituto Agrario “Ulpiani”, dove si è provveduto a riammodernare gli spogliatoi con i relativi servizi igienici. In corso anche le attività di cantiere volte al miglioramento sismico della Casa Colonica e dell’azienda agricola siti nella zona di Marino del Tronto, in Via Navicella 139.

Sono in corso opere di adeguamento sismico anche presso il Liceo Artistico “Licini” e, sono in via di conclusione, i lavori di adeguamento sismico nella succursale IPSIA, in via Cagliari, che da novembre potrà essere quindi utilizzata come contenitore temporaneo per ospitare, a rotazione, gli studenti di altri edifici scolastici interessati da attività di cantiere.

Sono in svolgimento i lavori per la realizzazione della nuova palestra al servizio dell’Istituto “Mazzocchi” ed è stata avviata anche la realizzazione del nuovo Istituto Trebbiani che sorgerà nell’area di Pennile di Sotto.

Inoltre gli allievi dell’Istituto Professionale Ciccarelli di Cupra Marittima, plesso attualmente interessato da lavori, saranno ospitati dal Liceo Classico “Leopardi” attraverso il supporto del Liceo Scientifico “Rossetti”, che metterà a disposizione 5 aule. Da evidenziare che sono in corso i lavori di adeguamento sismico presso il Liceo Classico Leopardi e sono in via di ultimazione quelli di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Palestra Itc “Capriotti”. Infine, sono in pieno svolgimento gli interventi di miglioramento simico dell’Istituto Magistrale “Mercantini” di Ripatransone.