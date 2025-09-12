CUPRA MARITTIMA – Torna anche quest’anno a Cupra Marittima la kickboxing italiana, due giorni di allenamenti per preparare gli impegni internazionali degli atleti Azzurri, che saranno presenti sui ring di abu Dhabi dal 21 al 23 novembre.

Il Team Cipriani insieme all’Amministrazione Comunale, da anni vicina allo sport targato Federkombat, li ospiterà sabato 13 settembre presso la Sala Polivalente.

I ragazzi della Low Kick e del K1, campioni d’Italia da tutta la penisola, saranno coordinati da Direttori Tecnici Nazionali: Raffaele Cipriani e Biagio Tralli per la Low Kick, Gianpietro Marceddu e Stefano Paone per il K1.

Il Presidente del Comitato Regionale Federkombat Antonio Cipriani:” Un’occasione fortemente voluta da tutti noi, perché sappiamo l’importanza di creare uno spirito di squadra e mettere a punto gli ultimi particolari tecnici, sotto la guida dei DT di specialità”.