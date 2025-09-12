SAN BENEDETTO – Giovedì 11 settembre, presso la sala Congressi dell’Hotel Progresso, è stato presentato l’incontro organizzato dal Partito Democratico dal titolo “Economia marchigiana fra dazi e Zes”. Sul tavolo, il futuro economico del territorio, le sfide internazionali e le responsabilità politiche locali. E ancora una volta, il Piceno è apparso per quello che oggi è: una provincia dimenticata.

L’evento ha visto la partecipazione del senatore Antonio Misiani, responsabile nazionale Economia, Finanze e Infrastrutture del Pd, già viceministro dell’Economia, di Barbara Nicolai, segretaria generale della Cgil di Ascoli Piceno, di Marco Giobbi, segretario comunale del Pd sambenedettese, e della presidente dell’Unione comunale Pd Sbt Anna Rosa Cianci, che ha moderato l’incontro. In sala presenti anche candidati e candidate consiglieri regionali del Pd per le Marche, tra cui Francesco Ameli, Margherita Sorge, Fabiola Diomede, Enrico Piergallini e altri esponenti del mondo politico e sindacale.

Ad aprire il confronto è stato il senatore Antonio Misiani, che ha definito “incomprensibile e gravissima” l’esclusione delle Marche sud dalla Zona Economica Speciale. “Una scelta scellerata che penalizza un’area già colpita da terremoto, pandemia, isolamento infrastrutturale e crisi industriali. Un territorio che avrebbe avuto tutte le carte in regola per rientrare nella ZES, e che invece è stato tagliato fuori”. Con lui, il deputato Augusto Curti ha aggiunto: “Quella che è stata presentata come un’opportunità è, in realtà, una grande presa in giro. La Zes in questa regione non c’è, o meglio: c’è solo per pochi, e quei pochi non sono qui”.

Il quadro emerso è quello di una provincia schiacciata su più fronti: dalla concorrenza dell’Abruzzo, che beneficia della decontribuzione del lavoro e di una gestione più efficace dei fondi per le aree di crisi, all’aumento dei dazi internazionali che colpiscono duramente alcuni settori centrali dell’economia locale, come l’alimentare, la meccanica e il farmaceutico. Settori che, come ricordato da Barbara Nicolai, segretaria provinciale Cgil, stanno vivendo una crisi silenziosa. “L’export regionale è drogato dalla presenza della Pfizer, che altera i numeri reali. Se si toglie quell’eccezione, la realtà per la provincia di Ascoli è molto più fragile di quanto si creda”.

Il segretario comunale Pd di San Benedetto, Marco Giobbi, ha sottolineato il problema dell’isolamento imprenditoriale: “Qui le imprese non fanno rete. Mancano consorzi, manca visione comune. Le piccole aziende faticano ad affrontare la transizione ecologica e tecnologica. Servono politiche locali che incentivino l’aggregazione, la digitalizzazione, l’efficienza energetica.”

Nel corso dell’incontro è emersa la difficoltà crescente delle imprese locali nel reggere il peso dell’aumento dei costi energetici e della logistica, ormai superiori perfino al costo del personale. Il senatore Misiani ha sottolineato come manchi una visione strategica di lungo periodo e ha denunciato l’uso frammentato delle risorse europee: “Sono stati distribuiti fondi a pioggia, senza priorità territoriali, in modo parcellizzato. Si rischia di ripetere gli errori storici della Cassa del Mezzogiorno, con effetti a breve termine ma senza sviluppo duraturo”.

Ma l’incontro non si è limitato a interventi tecnici. Molte voci dal pubblico hanno restituito uno spaccato umano e sociale di grande impatto. “I giovani vogliono andarsene”, si è detto più volte. “Siamo un territorio a Zes zero, ma anche a futuro zero”, ha affermato una cittadina. Un altro ha scritto su un taccuino mostrato al termine dell’incontro: “Politiche industriali spezzettate, fondi sprecati, aziende lasciate sole. E la politica che ci governa, oggi, non sa nemmeno dove siamo”.

Anna Rosa Cianci, presidente dell’Unione Comunale del Pd sambenedettese, ha provato a sintetizzare lo spirito dell’evento: “Non possiamo continuare a incentivare imprese che non rispettano i contratti o che operano fuori dalle regole. Bisogna premiare quelle che investono nel territorio, che assumono con dignità, che innovano. E bisogna mettere in rete le micro e piccole aziende che oggi sono lasciate a se stesse”. Al centro del dibattito anche il tema della produttività. “Non possiamo più competere solo sui costi del lavoro – ha aggiunto un esponente del pubblico – Serve una strategia per l’innovazione, per l’istruzione tecnica, per rilanciare le università pubbliche. La destra non ha nemmeno posto il problema. Ma se non lo facciamo adesso, sarà troppo tardi”.

Non sono mancati gli attacchi alla giunta regionale Acquaroli, accusata di “grandi promesse e zero fatti concreti”, soprattutto sul fronte delle infrastrutture. “Il sud delle Marche è completamente isolato, da Roma verso nord e verso sud. Siamo fuori dalle traiettorie strategiche e nessuno fa nulla per rimediare”.

Alla fine dell’incontro è stato chiaro a tutti che non si trattava di una semplice iniziativa elettorale, ma del tentativo di rimettere al centro una domanda collettiva: dove sta andando il Piceno? È una terra ricca di storia e di capacità produttiva, che ha costruito il proprio sviluppo sull’artigianato, sulle botteghe, sulle piccole imprese familiari. Oggi quel tessuto è sfilacciato, e senza una scelta politica forte, rischia di scomparire. “Anche un centimetro alla volta, si può ricostruire una comunità” ha detto in chiusura una partecipante, ricevendo un lungo applauso. E forse, in quella frase, c’è il vero messaggio che San Benedetto ha voluto lanciare: non è ancora troppo tardi, ma il tempo sta finendo.