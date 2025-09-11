Domenica 14 settembre 2025 si terrà una mostra di pittura dell’artista Vincenzo Lopardo nel giardino dei Piccoli Ulivi di Collevirtù (Te). Pitture, assemblaggi e istallazioni ispirate e dedicate alla figura di suo padre a cui era particolarmente legato. A lui infatti aveva destinato anche il dipinto murale dal titolo “Lucciole” nel Museo d’Arte sul Mare, sul lungomare sud di San Benedetto- “Sto realizzando questi lavori dedicati alla figura gentile e giocosa di mio padre”, ha affermato l’artista. Di ritorno da una residenza artistica toscana con il gruppo internazionale “Frequenzn” di cui fa parte da qualche anno, si è dedicato alla produzione dei lavori di cui si può fruire domenica prossima. La scrittrice Alessandra Morelli riguardo la sua creatività ha detto:” L’arte di Vincenzo Lopardo gioca e simula la vita in una scala ridotta, come se stesse racchiudendo il mondo intero in una scatola di costruzioni. Crea l’illusione di un gioco nel gioco, che attrae verso un’esplorazione interattiva di opere che si possono toccare, aprire, spostare”. L’evento prevede anche l’esecuzione di musiche spontanee elettroniche di Marco Ferrante che faranno da “tramite” ad una lettura sensoriale completa. I visitatori saranno accolti e accompagnati da un piacevole benvenuto di prodotti locali tipici insieme alla degustazione della antica bevanda orientale Kombucha, prodotta dall’agricoltore ascolano Luca Marini.

L’apertura della mostra è dalle ore 16.30 in poi con ingresso gratuito (animali ammessi), e sarà aperta solo nel suddetto giorno