Claudio Maria Maffei, ex direttore sanitario dell’IRCA, con un testo che di seguito riportiamo, ha espresso le sue valutazioni riguardo i programmi dei due candidati alle prossime regionali, Ricci e Acquaroli, rispettivamente delle coalizioni di centrosinistra e centrodestra.

Ecco quanto scritto:

“Premesso che solo pochi elettori basano il proprio voto sui programmi, noi facciamo finta che siano una cosa seria (come in effetti dovrebbero essere). E allora valutiamoli.

Il programma della coalizione del centrosinistra sulla sanità ha una prima caratteristica: non contiene falsità. Poi va considerato nel complesso un programma sobrio che per punti elenca le cose da fare. Magari qualche punto poteva essere scritto meglio, ma nel complesso unendo i punti viene fuori un percorso difficile, a volte difficilissimo, ma con una sua logica: rivedere la programmazione ospedaliera, compresa quella edilizia, in modo da renderla razionale e sostenibile e investire su territorio. Poi nel programma si toccano i “soliti” punti: riduzione delle liste di attesa, valorizzazione del personale, coinvolgimento delle comunità e delle forze sociali, rilancio dei processi di digitalizzazione, ecc. Insomma, le cose che ti aspetti di trovare in un programma elettorale sulla sanità del 2025. Un programma che più che un libro dei sogni è un libro degli impegni. In ogni caso nessun dato alterato, nessun successo millantato, nessun grossolano errore.

E adesso passiamo al programma del centrodestra. E lo fa innanzitutto (confondendo) con la sua inutile lunghezza e le forzature di cui è pieno. E’ lungo il doppio di quello del centrosinistra e comincia subito con delle forzature parlando della pandemia. Qua spara subito come non ci fosse un domani: considera un merito lo screening di massa coi tamponi che è stata una cosa costosa, inutile e forse dannosa: i tamponi (peraltro non i migliori) sono stati fatti a meno del 20% delle persone cui si voleva farlo (a Bolzano aveva partecipato l’80% delle persone), sono stati buttati decine di migliaia o forse di più di tamponi usati su chiunque pur di farne qualcosa. Fatti sotto Natale hanno dato un falso senso di sicurezza ai cittadini che l’avevano fatto. Serve altro? si dice che siamo stati tra le prime Regioni come copertura vaccinale, quando siamo stati tra le ultime; si dice che hanno fatto i posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva in più finanziati dal Ministero, quando se li sono trovati per lo più già fatti o avviati da Ceriscioli; si insiste sui posti finanziati in più alle Specializzazioni e ai Corsi di Medicina generale, quando si sa che quasi la totalità dei posti in più va deserta.

Dopo quell’esordio il resto del programma è pieno di analoghe forzature. Ad esempio si afferma che: il centrosinistra voleva gli ospedali unici provinciali: dove è stato scritto che si chiudevano quelli esistenti ad esempio Urbino, Camerino, Fabriano, Senigallia, Jesi, San Benedetto e Ascoli? Le prestazioni aumentate del 15% rispetto al 2019 chi e come le ha calcolate, perché all’Agenas risulta tutt’altro, come l’incremento della domanda del 30% chi l’ha calcolato? Siamo per il Ministero tra le sanità migliori? Falso: siamo ottavi quando eravamo quinti nel 2020 e quarti nel 2019; siamo regione di riferimento per il rapporto costo/qualità dei servizi? Vero, ma in base ai dati del 2018; si dice che verranno attivate 40 Case della Comunità previste, quando a malapena ne funzionano a regime un paio.

Ma andiamo agli aspetti programmatori: si conferma la programmazione ospedaliera e di edilizia ospedaliera di Baldelli con una novità: tra gli ospedali in attesa di un nuovo DEA al posto di Ascoli Piceno, che scompare, compare chissà perché Pergola accanto a Fabriano, Senigallia, Urbino, Fano e Civitanova Marche. Nulla si dice sul fatto che questa programmazione non è coperta economicamente sul piano edilizio (mancano centinaia di milioni) ed è insostenibile sul piano del personale (non ci sono gli specialisti in medicina d’emergenza-urgenza che servono, né gli anestesisti, né gli infermieri, né i chirurghi generali, ecc.); nulla si dice sul fatto che la stragrande maggioranza degli interventi edilizi è enormemente indietro; nulla si dice sulla scelta del Piano di aumentare i Pronto Soccorso (tre veri a Pergola, Cingoli e Amandola e tre quasi Pronto Soccorso a Fossombrone, Sassocorvaro e Cagli); al solito tutto il territorio viene potenziato quando si sa che versa in condizioni difficilissime a tutti i livelli (ambulatoriale, domiciliare e residenziale) e in tutti i settori (anziani, salute mentale, dipendenze patologiche e disabilità); al solito si aggiusta il Fascicolo Sanitario Elettronico quando sono cinque anni che ci si cincischia. Parere mio: è un programma di cui chi sostiene il centrodestra si dovrebbe lamentare”

NOTA: è risaputa la nostra stima per il dottor Claudio Maria Maffei, tra l’altro riconosciuto da tutti come uno dei più esperti di Sanità, non solo a livello regionale. Apprezzato (abbiamo assisitito a molte sue conferenze e/o interviste in presenza di politici di ogni colore) da tutto l’arco politico marchigiano ma principalmente, è la cosa che più conta, dalla classe medica, tecnica e infermieristica a tutti i livelli. Siamo comunque a disposizione per la pubblicazione dei pareri sui programmi di altri esperti o politici che siano in grado di smentire o trovare falsità o forzature nelle parole del medico anconetano. Per par condicio e non. (IL DIRETTORE)