MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone tramite un comunicato stampa ha confermato anche per questo anno scolastico la corsa bis suppletiva per gli studenti, di seguito le parole del comunicato:

Il Comune di Monteprandone informa che, anche per l’anno scolastico 2025/2026, è stata confermata la corsa bis suppletiva riservata agli studenti a cura della società START S.p.A., a supporto degli spostamenti scolastici verso gli istituti superiori di San Benedetto del Tronto e

Grottammare. La corsa partirà dal primo giorno di scuola cioè lunedì 15 settembre 2025, dal lunedì al venerdì, seguendo il calendario scolastico regionale.

Le info dettagliate della Linea Bis – Fermate a Centobuchi (Comune di Monteprandone)

La corsa parte da via Circonvallazione Sud n. 35 alle ore 7:05 e prosegue con le seguenti fermate:

• Via Circonvallazione Sud n. 35 – ore 7:05

• Via Circonvallazione Sud n. 23 – ore 7:07

• Via Circonvallazione Sud n. 17 – ore 7:09

• Via Circonvallazione Sud n. 3 – ore 7:11

• Via Amendola n. 18 – ore 7:13

• Via XXIV Maggio n. 27 – ore 7:15

• Viale De Gasperi (civico 313) – ore 7:17

Dopo le fermate a Centobuchi, la corsa prosegue verso le tappe già previste lungo la Salaria, e transiterà su ITC – Via dello Sport – IPSIA – V.le De Gasperi – Liceo – Grottammare – ITG servendo quindi anche Porto d’Ascoli, San Benedetto del Tronto e Grottammare, secondo gli

orari comunicati da START. Si tratta di un importante servizio che risponde alle esigenze delle famiglie e garantisce un collegamento efficiente e sicuro per gli studenti del nostro territorio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di START S.p.A. https://startspa.it/