SAN BENEDETTO – Sette milioni già stanziati dal Governo per la riqualificazione della stazione ferroviaria di San Benedetto. Ad annunciarlo è il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, la mattina di giovedì 11 settembre, giunto nel Piceno per una serie di iniziative e incontri politici, in vista delle prossime elezioni regionali di fine settembre.

La cifra stanziata è una prima tranche di un finanziamento di 20 milioni di Euro per la riqualificazione della stazione ferroviaria, e gli interventi prevedono l’innalzamento della banchina e l’adeguamento dei binari, per facilitare l’accesso ai treni a persone con disabilità, anziani e passeggeri con bagagli o passeggini evitando perdite di tempo nella salita che cumulate, portano a ritardi del servizio stesso. Sono previsti inoltre: l’installazione di un ascensore per collegare i binari 2 e 3, la riqualificazione dei servizi e del fabbricato viaggiatori, sia all’interno che all’esterno, come parte di un restyling generale, il rifacimento delle pensiline e il miglioramento del sistema di illuminazione e informazione al pubblico, l’adeguamento sismico della struttura.

Si procederà per step, con un primo intervento sul binario 1. Successivamente, si passerà ai binari 2 e 3 per evitare l’interruzione totale del servizio ferroviario.

“Abbiamo già un progetto esecutivo e altri interventi che stiamo progettando, ma è evidente che bisogna che si concretizzi qualcosa. – Ha dichiarato Rixi – La gente decide come esprimersi, e io non entro nella campagna elettorale diretta per la Regione, ma credo sia utile, non parlare di promesse, ma di cose che si stanno facendo. Ognuno può fare le sue valutazioni. Se andiamo a vedere lo stato delle stazioni italiane, ce ne sono moltissime, anche molto trafficate, che non hanno ancora le banchine allineate al livello del treno. Poiché ogni anno abbiamo risorse sufficienti a finanziare l’adeguamento solo di un numero limitato di stazioni, questi progetti si spalmano su decenni a livello nazionale e richiedono delle scelte.

In questo momento, la scelta è caduta su San Benedetto, in particolare per i volumi di passeggeri e merci che vi transitano e per la mancanza di servizi. Abbiamo deciso di accelerare e finalizzare il finanziamento, anche perché la società ha già completato il progetto esecutivo, rendendolo immediatamente “cantierabile”. I due mesi che intercorrono tra l’assegnazione dei fondi e l’inizio della gara d’appalto sono un tempo tecnico. Questo non è un annuncio, perché i soldi sono già stati stanziati; ora sta alla società, che ha i fondi e i progetti, fare i lavori.

Credo che tutti stiamo lavorando per ammodernare con difficoltà le infrastrutture di questo Paese. La nostra rete ferroviaria ha un’età media di 90 anni; se si esclude l’alta velocità, la media supera il secolo, con geometrie del passato e molti interventi che non sono stati fatti negli ultimi 30 anni, creando oggi problemi alla circolazione.

Quando si passa da 300 a 1300 cantieri in poco più di due anni, è comprensibile che ci siano disagi per i passeggeri, poiché le nostre linee sono state concepite per un numero di convogli molto inferiore rispetto a quelli che vi transitano. Non giustifichiamo i disagi, ma è evidente che se non facciamo i lavori la situazione non potrà che peggiorare, così come se non ammoderniamo stazioni come questa avremo sempre più problemi. Se acquistiamo nuovi treni regionali e Intercity con canali ribassati, utili non solo per i disabili ma anche per velocizzare il carico e lo scarico ed evitare gradini, e poi abbiamo i marciapiedi non allineati, non offriamo un vero beneficio alla comunità.”