ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio di ieri il Questore della Provincia di Ascoli Piceno dott. Aldo Fusco, a seguito dell’inizio del campionato di calcio di serie C, che vede la partecipazione di diverse squadre con notevole seguito di tifosi, ha ricevuto i presidenti delle società Ascoli Calcio, Bernardino Passeri e Sambenedettese, Vittorio Massi.

“L’incontro – si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa rossoblu – ha rappresentato un’utile e proficua occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra la Polizia di Stato ed i vertici delle società sportive attraverso la condivisione di linee di azione e di intervento finalizzate alla gestione in sicurezza dei prossimi impegni dell’Ascoli Calcio e della Sambenedettese”.