MARTINSICURO – Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto a un incendio che ha colpito una parte dell’edificio e danneggiato il patrimonio librario, la Biblioteca Comunale di Martinsicuro si prepara a tornare pienamente operativa e riaprirà le sue porte il prossimo 15 settembre.

Un evento che ha richiesto un lavoro complesso e accurato, con la Soprintendenza ha fornito le linee guida da seguire, delineando il percorso procedurale da attuare.

Mentre le operazioni di recupero e bonifica dei libri danneggiati è in corso, la Biblioteca è pronta a ripartire con nuove energie e nuovi servizi. Oltre al restauro del patrimonio è stata anche ampliata la collezione, che oggi si arricchisce di libri per bambini, adolescenti e adulti, così da offrire a tutti i cittadini nuove opportunità di lettura.

Il sindaco Massimo Vagnoni e la consigliera delegata alla Biblioteca e al Patto per la Lettura Valentina Coccia:” Tra le novità più concrete, segnaliamo l’acquisto dei nuovi scaffali progettati specificamente per le biblioteche, finalmente installati grazie alle risorse messe a disposizione dalla nostra amministrazione. Un intervento che migliorerà ulteriormente la fruizione degli spazi e dei servizi, rendendo la Biblioteca Comunale sempre più accogliente e funzionale. Tutto questo lavoro è la testimonianza di un impegno reale e continuo, con un solo obiettivo: restituire alla comunità un luogo fondamentale di cultura, incontro e crescita”.