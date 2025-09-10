SAN BENEDETTO – “Gli alberi non scappano”, questo il titolo dell’opera scritta da Luca Capponi, che verrà presentata il prossimo 12 settembre presso la sede del Museo del Mare.

Durante l’evento interverranno Gino Micozzi, consigliere comunale, ed il giornalista Filippo Ferretti. Con loro, l’autore condurrà il pubblico in un viaggio all’interno di un’opera che sfugge alle definizioni tradizionali, muovendosi con grazia tra prosa e poesia, tra impressioni e immagini, tra sogno e memoria. Ad impreziosire il tutto, le voci degli attori Iole Mazzone, Stefano Artissunch e Lorenzo Artissunch, che interpreteranno alcuni brani.

Con “Gli alberi non scappano”, Capponi continua il suo percorso letterario iniziato con “C’era una volta il deserto” (2012), proseguito con “Inchiostro nero” (2014), “Un giorno capirai” (2016), scritti con Tuco Ramirez, e “Non chiamarmi Poesia” (2020), suo primo lavoro in solitaria.