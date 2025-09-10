Riprese di Leonardo Frattali

SAN BENEDETTO – La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha fatto tappa all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto per un presidio a tema sanità in vista delle prossime elezioni regionali delle Marche in programma per il 28 e 29 settembre.

“Con Matteo Ricci presidente la sanità pubblica sarebbe al primo posto come grande priorità, perchè tanti marchigiani non riescono più a curarsi. Si conta che siano 150 mila” – afferma la Schlein, che prosegue: “Questa regione con Acquaroli spende 160 milioni di migrazione sanitaria, vuol dire che i marchigiani pagano la sanità due volte, con le tasse e con i lunghi viaggi costosi per curarsi in Lombardia o Emilia Romagna. Sanità al primo posto vuol dire insistere con il governo nazionale per avere più risorse per abbattere le lunghe liste d’attesa. In questi anni con la destra la sanità è peggiorata, si era finalmente invertita la tendenza con gli ultimi governi di cui il Pd ha fatto parte, avevamo portato la spesa sanitaria al 7% in linea con la media europea, mentre adesso è ai minimi storici. La spesa sanitaria sul Pil è scesa al 6.2% c’è chi non riesce a prenotare le sue visite. I marchigiani hanno una grande opportunità, votando Matteo Ricci per mettere finalmente la sanità pubblica al primo posto“.