MONTEPRANDONE – L’Amministrazione comunale di Monteprandone ha ottenuto un finanziamento dalla partecipazione al bando “eMobility ReMa” della Regione Marche (DGR 1920/2024), con l’obiettivo di incentivare la mobilità elettrica e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti pubblici e privati. Il progetto è stato ammesso per un importo di 68.000 euro da parte della Regione Marche.

L’intervento prevede l’installazione di due infrastrutture di ricarica: una colonnina FAST per veicoli elettrici nel parcheggio del centro storico e una colonnina per biciclette elettriche presso la stazione ferroviaria di Centobuchi.

È inoltre prevista la sostituzione di un mezzo comunale a gasolio con un nuovo veicolo pick-up Plug-in Hybrid, che permetterà una riduzione delle emissioni e una maggiore efficienza nei servizi operativi dell’ente. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio, già in programma, che prevede l’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico.

Con questa iniziativa il Comune di Monteprandone conferma il proprio impegno verso la transizione ecologica, puntando su azioni concrete per una mobilità più sostenibile, innovativa e rispettosa dell’ambiente.