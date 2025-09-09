SAN BENEDETTO – La rassegna “Versi di fine estate” continua a incantare il pubblico sambenedettese con un secondo appuntamento d’eccezione.

Dopo il successo dello spettacolo “Amor y Tango” con Michele Placido e Davide Cavuti, è la volta di un’altra icona del cinema e del teatro italiano: Giancarlo Giannini.

L’attore, noto per la sua straordinaria carriera e la sua inconfondibile voce, sarà il protagonista del recital “Io, il Cinema e la Poesia“, curato dal Maestro Davide Cavuti.

L’appuntamento è per sabato 13 settembre alle ore 21, e a causa delle condizioni meteo, lo spettacolo è stato spostato al Teatro Concordia per garantire a tutti una serata indimenticabile.

Lo spettacolo è un viaggio intimo e profondo nel percorso artistico di Giannini, che si muove tra aneddoti personali, frammenti della sua immensa filmografia e la recitazione di versi di grandi poeti.

Accompagnato da un ensemble di musicisti, l’attore regalerà al pubblico un’esperienza unica, unendo la magia del cinema alla potenza della parola poetica.

Biglietti disponibili online al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/giancarlo-giannini-io-il-cinema-e-la-poesia-san-benedetto e presso i punti vendita autorizzati.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero +39 339.8207220 o inviare mail a info@seventeeneventi.it