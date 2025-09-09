WEB TV – Nuovo appuntamento oggi con Scienziati nel Pallone daily dedicato ai Top & Flop di Samb-Forlì 1-2. L’analisi di Antonio Di Salvatore per scoprire cosa è andato e cosa c’è da migliorare per le prossime partite. (VIDEO QUI)
TOP
- Pressing alto, molte azioni della Samb sono partite dall’aggressione sulla trequarti avversaria
- Contropiedi, giocatori abili nel dribbling e veloci, ma spesso sbagliamo le scelte in fase di rifinitura
- Pubblico, atmosfera da altre categorie con i giocatori applauditi nonostante il risultato
FLOP
- Ultimo passaggio, troppo spesso sbagliato
- Lettura dei momenti chiave della partita, per mancanza di esperienza
- Arbitraggio e FVS: il rigore di Eusepi era da ribattere, ma non è l’unica svista.
Nel video in primo piano l’analisi completa con Antonio Di Salvatore.
