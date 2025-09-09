I candidati si occuperanno di:
– Carico scarico della merce con muletto
– Picking
– Controllo merce entrata uscita
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva
Orario di lavoro: Full Time
Requisiti
– Pregressa esperienza come magazziniere
– Possesso del patentino del carrello elevatore in corso di validità
– Capacità di utilizzare software di gestione magazzino e di logistica
– Disponibilità a lavorare su turni
Per candidarsi inviare tramite Whatsapp al numero 335 601 4745
