• gestione della friggitrice e preparazione delle pietanze da banco,
• cura e pulizia degli spazi di lavoro e delle attrezzature,
• supporto generale nelle attività quotidiane del locale.
Si valutano positivamente anche candidati alla prima esperienza lavorativa, purché motivati e con voglia di imparare.
Serietà, puntualità e predisposizione al lavoro di squadra saranno considerati requisiti preferenziali.
Orario e tipologia di inserimento da concordare in sede di colloquio.
Informazioni al numero 378 065 8985
