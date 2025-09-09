• gestione della friggitrice e preparazione delle pietanze da banco,

• cura e pulizia degli spazi di lavoro e delle attrezzature,

• supporto generale nelle attività quotidiane del locale.

Si valutano positivamente anche candidati alla prima esperienza lavorativa, purché motivati e con voglia di imparare.

Serietà, puntualità e predisposizione al lavoro di squadra saranno considerati requisiti preferenziali.

Orario e tipologia di inserimento da concordare in sede di colloquio.

Informazioni al numero 378 065 8985