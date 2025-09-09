MARCHE – Con l’approssimarsi delle imminenti elezioni regionali, si alza forte la voce degli Agenti di Commercio, una categoria da sempre fondamentale per l’economia del Paese ma costantemente ignorata nei provvedimenti governativi.

Nella recente manovra di settembre, gli Agenti di Commercio sono stati nuovamente esclusi dagli incentivi per le auto elettriche, nonostante siano tra i principali utilizzatori professionali del mezzo. Una categoria invisibile per lo Stato, nonostante il suo ruolo chiave nella filiera economica italiana. “Ancora una volta la nostra categoria viene ignorata e penalizzata. Lo Stato ci considera impresa quando gli fa comodo, ma ci esclude dai benefici quando servirebbero davvero per sostenere il nostro lavoro quotidiano.”

È questa la denuncia che si leva da migliaia di professionisti del settore, circa 210.000 agenti in tutta Italia, che ogni anno percorrono in media 60.000 km per rappresentare le aziende e promuoverne prodotti e servizi.

Uno dei principali nodi riguarda il tetto di deducibilità fiscale dell’automobile, il principale strumento di lavoro per ogni agente. Il limite è fermo a 25.822 euro, una soglia stabilita nel 1986, quando i prezzi delle auto erano ben diversi. Oggi le autovetture costano oltre il 40% in più, ma per lo Stato nulla è cambiato.

Questo vincolo costringe gli Agenti a mantenere auto più vecchie, meno sicure e più inquinanti, impedendo un ricambio utile anche alla transizione ecologica. A ciò si aggiunge l’esclusione dai nuovi incentivi per le auto elettriche, rendendo la situazione ancora più insostenibile. “Siamo promotori dello sviluppo per le imprese, ma trattati come cittadini di serie B. Veniamo dimenticati quando si parla di incentivi e transizione ecologica, nonostante viviamo sulle strade per lavoro.”

La mancata attenzione alla categoria non è solo un’ingiustizia sociale: rappresenta anche un freno per l’economia reale. Gli Agenti di Commercio generano fatturato per le imprese, creano movimento per concessionari e officine, e alimentano l’indotto di assicurazioni, compagnie petrolifere e servizi collegati. Ma oggi, più che mai, sono penalizzati: da una fiscalità obsoleta, dall’assenza di misure di supporto e da un mercato automobilistico in forte calo (nel 2025 si prevede una contrazione del 6,6%).

L’appello alla politica: servono interventi urgenti

Alla vigilia delle elezioni regionali, la categoria lancia un appello forte e chiaro a tutti i candidati e al Governo: “Chiediamo che la deducibilità dell’auto venga adeguata ai valori reali di mercato e che gli incentivi auto vengano aperti anche agli Agenti di Commercio. Non si può continuare a trattare chi genera economia come un bancomat da spremere.” Un appello che non riguarda solo una categoria professionale, ma che tocca l’intero sistema produttivo italiano. Senza Agenti di Commercio, tantissime aziende non riuscirebbero a promuovere i propri prodotti, né a competere in un mercato sempre più complesso. È ora che lo Stato riconosca il nostro valore.