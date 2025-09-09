SAN BENEDETTO – Addio a Francesco Colella, l’artista si è spento questa mattina presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. Aveva 59 anni.

Colella era molto conosciuto nel territorio grazie alle sue opere legate al mare, ma anche grazie alla sua determinazione che gli ha permesso di continuare a dipingere nonostante una disabilità fisica.

La sua carriera è iniziata a Grottammare, dove ha anche fondato Spazio Colella. In occasione dell’ultima Quintana era stato incaricato di dipingere il Palio, ma proprio per motivi di salute ha dovuto rinunciare.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 10 settembre alle ore 17, presso la Chiesa di San Pio V a Grottammare.