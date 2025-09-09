CUPRA MARITTIMA – Si è svolta la seconda edizione del Cupra Sport Festival, la manifestazione nata nel 2019 come Notte dello Sport e che ha come obiettivo quello di rendere consapevoli cittadini e turisti del lavoro sul nostro territorio delle tante associazioni sportive presenti.

L’evento ha visto numerosa partecipazione, dando così vita al lungomare in un periodo ancora estivo e la possibilità ai giovani di provare a cimentarsi concretamente nelle varie discipline presenti.

Di rilievo anche l’evento nazionale di Cycling che ha richiamato persone da tutta Italia, così come la presenza dell’ex pallavolista della Nazionale Italiana, Chiara di Iulio, che ha una sua associazione di volley ed ha contribuito alla manifestazione con una dimostrazione qui a Cupra.