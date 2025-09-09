SAN BENEDETTO – Nella giornata di ieri, lunedì 8 settembre, è stato effettuato un salvataggio sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto nei confronti di un turista di Tivoli.

Quest’ultimo si era recato troppo a largo ed ha richiamato l’attenzione del bagnino che è stato pronto e puntuale nell’effettuare il salvataggio.

Sulla spiaggia era presente anche un medico che, vista la situazione, ha consigliato di chiamare il 118, che è subito intervenuto sul posto con l’ambulanza. Una volta fatti tutti i controlli del caso, non è stato reputato necessario trasportarlo in ospedale, è dunque fuori pericolo.