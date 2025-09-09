MARTINSICURO – È in programma, venerdì 12 settembre, alle ore 21, presso la sala consiliare del comune di Martinsicuro, un evento speciale nell’ambito del “San Benedetto International Film Festival – Un fiume per due mondi”, che si è svolto a San Benedetto dall’8 al 10 agosto.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Il Serpente Aureo in collaborazione con il comune di Martinsicuro e il comune di San Benedetto, prevede la proiezione del docufilm fuori concorso “Le Cicogne di Chernobyl”, diretto da Karim Galici e prodotto da Cittadini del Mondo, che fa parte del progetto “Gli Incontri con il Cinema per il Sociale”, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. Nel corso della serata, condotta da Antonella Ciocca, oltre ai saluti istituzionali, interverranno anche Elisa Avino, la moglie di Pasquale Massa, il deceduto presidente dell’associazione “Bambini Chernobyl” di Martinsicuro, Katja Amabili, la figlia di Pasquale Amabili, il deceduto vicepresidente dell’associazione, Valentina Savchuk, ex interprete e accompagnatrice per l’associazione; saranno anche presenti diverse famiglie del territorio, che hanno accolto e, in certi casi, persino adottato i bambini provenienti dall’area di Chernobyl e alcuni degli allora “bambini di Chernobyl” che sono stati adottati.

“Le Cicogne di Chernobyl” è il primo film italiano che racconta una straordinaria pagina di solidarietà e di accoglienza: dal disastro nucleare del 1986 all’ospitalità offerta, negli anni, da migliaia di famiglie italiane di ogni regione. Il documentario propone interviste, testimonianze, materiali d’archivio e immagini raccolte nella zona di esclusione di Chernobyl, restituendo la memoria di un fenomeno che ha lasciato un segno indelebile nella società civile italiana. Selezionato in numerosi festival nazionali e internazionali, “Le cicogne di Chernobyl” veicola, attraverso le storie di ex minori accolti e di famiglie ospitanti, un messaggio universale di inclusione, sostegno e speranza.

L’ingresso è libero.