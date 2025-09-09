I sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehicle), comunemente chiamati droni, oggi sono sempre più presenti nella vita quotidiana grazie a tecnologie consolidate e a basso costo. Tuttavia, proprio queste caratteristiche li rendono strumenti utilizzabili per violazioni della privacy, spionaggio, raccolta di dati sensibili, spoofing, attacchi cyber, atti dimostrativi o terroristici.
I droni possono operare con grande facilità e discrezione, aggirando i controlli radar tradizionali e mettendo a rischio aree residenziali, uffici, porti, aeroporti, feste ed eventi pubblici.
I servizi Anti-Drone integrano le migliori tecnologie disponibili sul mercato – come sistemi RF con capacità di rilevazione fino a 6 km, radar, sensori ottici e acustici – con un team operativo specializzato e in grado di localizzare e monitorare anche più droni contemporaneamente.
