SAN BENEDETTO- In occasione della canonizzazione di Piergiorgio Frassati svoltasi ieri, 7 settembre 2025 a Roma, in piazza San Pietro vogliamo ricordare e raccontare la profonda amicizia che legava San Pier Giorgio Frassati ad un nostro concittadino, don Vittorio Massetti, fondatore di casa Famiglia Santa Gemma Galgani.

Vogliamo raccontare della loro amicizia e lo faremo in alcuni articoli che seguiranno.

Il loro incontro avvenne in una Torino dei primi del ‘900.

Dopo essersi diplomato perito meccanico, Francesco Vittorio Massetti, era deciso a conseguire il titolo di ingegneria al Politecnico di Torino. Cosi nell’autunno del 1920 lasciò San Benedetto per prendere il treno che lo avrebbe portato in quella città dove avrebbe visto realizzare il sogno di diventare ingegnere meccanico. Di lì a poco avvenne l’incontro con Piergiorgio.

Una sera – lui stesso lo racconta nel libricino “Piergiorgio Frassati. Nel ricordo di un amico” si videro per la prima volta al circolo “Cesare Balbo” della FUCI, Fondazione Universitaria Cattolica Italiana. Furono presentati da un amico in comune e, siccome il nome di Francesco Vittorio era troppo lungo, fu presentato a Piergiorgio come Francesco. “Egli mi strinse calorosamente la mano e mi chiamò Franz. Da quel momento divenni per tutti nel Nord Italia Franz Massetti”. I due divennero subito grandi amici tanto che don Vittorio non dimenticherà mai il momento in cui si erano incontrati e lo custodirà gelosamente nel suo cuore Da quel momento in poi infatti inizierà un’esperienza viva di profonda amicizia e di sincero legame.

“Quello che più mi colpì fin da primi incontri fu la sua fede trasparente, tradotta fedelmente dal suo modo di pensare e di vivere così sinceramente ed amabilmente aderente allo spirito del Vangelo da suscitare in me meraviglia e gratitudine”. Don Vittorio rimaneva colpito anche dall’impegno con il quale Piergiorgio prendeva parte alla vita sociale e alla vita politica. Avevano in comune gli studi di ingegneria e inoltre, come scrive lo stesso don Vittorio, “Ci univa la stessa vocazione cristiana e la sua quotidiana fedele testimonianza era per me come un costante richiamo, un continuo invito a corrispondere alla grazia”. Da queste poche parole si evince che fin dai primi momenti c’era una corrispondenza di intenti e di cuori. La loro non era una amicizia basata su buoni propositi o effimeri sentimentalismi ma su qualcosa di vero, di concreto, su un fondamento solido: la fede