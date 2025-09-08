SAN BENEDETTO – Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre un incontro tra l’Amministrazione comunale, presente con il sindaco Antonio Spazzafumo e il dirigente dell’Area Gestione del Territorio arch. Giorgio Giantomassi, e RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per fare il punto sullo stato di avanzamento del processo di ammodernamento della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto.

I tecnici di RFI hanno esposto il programma degli interventi che sono suddivisi in due fasi. La fase 1 comprenderà la riqualificazione e l’adeguamento sismico del “fabbricato viaggiatori” della stazione con interventi sul marciapiede esterno tali da garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche tra il piazzale e la prima banchina, anch’essa oggetto di adeguamento alla vigente normativa per Persone a Ridotta Mobilità. Inoltre, la realizzazione di un ascensore ubicato all’esterno della stazione risolverà, anche in fase provvisoria, il problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche della terza banchina. Per questo intervento RFI ha assicurato che entro l’anno andrà a gara il progetto di fattibilità tecnico – economica attraverso l’istituto dell’appalto integrato, una procedura che prevede la predisposizione del progetto esecutivo da parte della ditta che si aggiudicherà l’appalto. RFI stima che i lavori possano iniziare nell’autunno 2026.

La fase 2 prevede interventi di notevole complessità che comprendono la modifica dell’attuale binario scalo, l’adeguamento del secondo e terzo marciapiede, la riqualificazione del sottopasso e il rifacimento delle pensiline. Si tratta di interventi che prevedono anche lo spostamento dei binari con rilevanti riflessi sulla circolazione lungo la linea adriatica. Per questa fase sono disponibili i fondi per la redazione del progetto esecutivo mentre sono da reperire quelli per la sua attuazione.

Con l’occasione si è parlato anche della riqualificazione del sottopasso di via del Mare. RFI ha sottolineato come la soluzione migliore, per costi e compatibilità con la circolazione ferroviaria, è quella di rendere l’attuale sottopassaggio interamente carrabile e realizzare un percorso ciclopedonale autonomo a nord dell’attuale infrastruttura, come già previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra RFI e Regione Marche. L’opera è in fase di progettazione e la durata stimata dell’intervento è di 18 mesi dalla disponibilità del finanziamento.

L’Amministrazione ha preso atto di questa posizione e si attiverà presso le competenti sedi nazionali per far sì che si possano reperire i fondi sia per la fase 2 della riqualificazione della stazione sia per la sistemazione del sottopasso di via del Mare.