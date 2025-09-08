ANCONA – Alcune comitive di soldati dell’esercito israeliano hanno trascorso un periodo di vacanza nelle Marche tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano e confermato da fonti delle forze dell’ordine del territorio, i militari – almeno due gruppi composti da una decina di persone ciascuno – sarebbero transitati in zona Fermana, tra Fermo e Porto San Giorgio, alloggiando in strutture private.

La loro presenza è stata monitorata dalle forze di polizia per garantire la sicurezza di eventuali obiettivi sensibili. Non si è trattato di un’attività ufficiale, ma di viaggi a carattere privato.

Oltre alla costa, i militari avrebbero visitato anche altre località della regione, tra cui il lago di Fiastra e il Monte Conero.