SAN BENEDETTO – In programma per martedì 23 settembre presso il Circolo Anziani Ponterotto di San Benedetto del Tronto lo screening dell’udito relativo al progetto “Ascoltami”.

Le persone che intendono prenotare un controllo possono possono mandare un messaggio (WhatsApp o SMS) al numero 351-3655676, oppure un’email a ascoltami@jesurum-leoni.com indicando il Comune di residenza, e prenotare così lo screening gratuito entro il 21 settembre.

Il progetto è interamente sostenuto da Amplifon e rientra nelle iniziative dell’azienda per promuovere la prevenzione e il benessere delle persone.

“In Amplifon ci impegniamo ogni giorno ad aiutare le persone a riscoprire tutte le emozioni dei suoni offrendo loro le migliori tecnologie e i migliori servizi perché sentire bene significa non solo recuperare l’udito ma anche vivere pienamente le relazioni con le persone care – spiega Ennio Caiolo, General Manager di Amplifon Italia – Siamo felici di collaborare con le Istituzioni per un progetto come “Ascoltami” che completamente è in linea con la nostra missione oltre che di offrire il nostro contributo grazie alla professionalità dei nostri audioprotesisti”.