SAN BENEDETTO – Giovedì 11 settembre 2025 alle ore 21:15, presso la sala convegni dell’Hotel Progresso, si terrà un’importante iniziativa pubblica dal titolo “Economia marchigiana fra dazi e ZES. Le sfide poste dai provvedimenti della destra globale.”

L’evento, promosso dal Partito Democratico, vedrà l’intervento del senatore Antonio Misiani, attuale Responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture della Segreteria Nazionale del Pd, nonché Vicepresidente della Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato.

Il senatore Misiani affronterà temi di stretta attualità economica, tra cui le ripercussioni dei dazi statunitensi e la possibile estensione della Zona Economica Speciale (Zes) alla Regione Marche, con un particolare focus sulla Provincia di Ascoli Piceno. L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere sulle opportunità e i rischi derivanti dalle politiche economiche globali, soprattutto per un territorio come quello marchigiano, fortemente legato all’export e alla manifattura.

A dialogare con il senatore ci saranno:

On. Augusto Curti , Deputato della Repubblica;

Marco Giobbi , Segretario Comunale Pd San Benedetto;

Barbara Nicolai, Segretaria Generale Provinciale Cgil (AP).

A moderare l’incontro sarà Anna Rosa Cianci, Presidente dell’Unione Comunale Pd Sbt. Saranno inoltre presenti le candidate e i candidati consiglieri regionali del Partito Democratico per le prossime elezioni nelle Marche.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un momento di confronto utile per cittadini, imprese, lavoratori e amministratori locali interessati a comprendere gli scenari economici futuri e le strategie per affrontare le sfide poste dalla destra globale e dai cambiamenti geopolitici.