SAN BENEDETTO – Si è svolta sabato 6 settembre la tradizionale festa di fine estate del Rotary Club di San Benedetto del Tronto. Alla serata, organizzata presso il Kontiki Risto Club, non hanno partecipato solamente i soci locali, ma anche i Rotary Club di Ascoli Piceno, Teramo, Teramo Est, San Benedetto Nord, Teramo Nord Centenario e Hatriaticum Piceno, insieme all’INNERWEEL e al ROTARACT Club di San Benedetto del Tronto.

L’occasione ha coinciso con l’arrivo della “Rotary Coast to Coast”, manifestazione promossa dall’Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia (ARACI), sezione italiana di ACHAFR, che ha portato in Riviera la passione per le auto storiche.

Durante la serata, il Governatore del Distretto 2090 Roberto Calai ha inviato un videomessaggio di sostegno, mentre il sindaco Antonio Spazzafumo, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa ARACI, ha rivolto un saluto caloroso a tutti i presenti.

Il programma ha previsto anche una lotteria di beneficenza, organizzata dall’ARACI, con il ricavato destinato alla lotta contro la polio e la serata è stata arricchita dalla voce di Rossalla Frollà, socia dell’INNERWEEL sambenedettese e insignita del Gran Pavese Rossoblù, che ha letto alcune poesie tratte dalle sue pubblicazioni, regalando un momento di cultura e di emozione.