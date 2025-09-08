ACQUAVIVA PICENA – Successo organizzativo e di partecipazione pe la Maratonina della Fortezza, svoltasi lo scorso 6 settembre e arrivata ormai alla quarta edizione. Sono stati oltre 200 i partecipanti che si sono suddivisi per competere nelle gare di 21 e 10km, corse sul territorio di Acquaviva e Monteprandone.

Prima della partenza, un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa dell’Acquavivano Alessio Ruggiero venuto a mancare tragicamente.

Nella 21km a trionfare è stato l’atleta ascolano Stefano Massimi, chiudendo con un tempo di 1:17:2 e conducendo la gara in solitaria. Alle sue spalle si sono piazzati Di Cola Simone, Raco Giorgio, Pacioni Pierpaolo e Serra Massimiliano. Al femminile la vittoria va alla Sangiorgese Cilla Giorgia che chiude in 1:34:00. Dietro di lei Sabatini Francesca, Mattei Angela, Cioni Eleonora e Zurli Chiara.

Nella 10km trionfa nel maschile Matteo Pantoni con un tempo di 36:54, mentre nel femminile Francesca Calvauna con 37:23.