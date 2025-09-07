Mister Miramari: “La Samb ci ha messo in difficoltà per cui abbiamo cambiato il nostro assetto, mettendo in campo più palleggiatori. Loro sono stati superiori a noi, c’era la sensazione che potessero farci anche il secondo gol, ma forse loro erano sicuri di vincere e hanno sottovalutato il fatto che noi non ci siamo arresi. L’arbitraggio? Secondo me non ci sono state cose eclatanti. L’arbitro aveva un metro di giudizio chiaro sin da subito, non fischiava un certo tipo di contatti. Secondo me ci poteva stare anche il rigore nel recupero per noi. Abbiamo preso almeno sette ripartenze viziate da un fallo in attacco. In ogni caso oggi ci poteva stare anche un pareggio, ma abbiamo avuto il merito di crederci fino alla fine”.

Mister Palladini: “A parte il rigore di Eusepi c’era quello subito dopo su Konate, oltre all’espulsione. Ma tanto non è servito nemmeno richiamarlo al video support perchè il metro di oggi era chiaro. Il video così non serve a nulla. Aldilà di questo devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una gran partita a livello di corsa, intensità e voglia. Dobbiamo ripartire dalla prestazione e da ciò che abbiamo sbagliato. Dopo il primo gol subito ci siamo disuniti e sbilanciati. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppe volte l’ultimo passaggio, abbiamo fatto scelte sbagliate, che dovevamo sfruttare meglio per fargli male. Martins? Ha qualità e gamba ma deve ancora inserirsi. Sicuramente potrà darci una grossa mano. Ora dobbiamo resettare e pensare a migliorare sotto tanti punti di vista, siamo una squadra giovane e c’è tanto da crescere”.