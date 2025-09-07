Alla presenza di oltre 80 000 persone si è svolta, oggi, 7 settembre 2025, in piazza San Pietro, a Roma, la canonizzazione di Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis, due giovani che hanno incentrato tutta la loro esistenza sulla presenza di Cristo e sono stati veri testimoni di una fede autentica e totalizzante. “Il rischio più grande della vita è quello di sprecarla al di fuori del grande progetto di Dio. Gesù ci chiama senza esitazione a buttarci nell’avventura che Lui ci propone” ha affermato papa Leone XIV durante l’omelia della santa messa. Di Carlo e Piergiorgio così ha poi detto “Entrambi hanno coltivato l’amore per Dio e per i fratelli attraverso mezzi semplici, alla portata di tutti: la santa messa quotidiana, la preghiera, specialmente l’adorazione eucaristica. Un’altra cosa essenziale per loro era la confessione frequente. Tutti e due avevano una grande devozione per i santi e per la vergine Maria e praticavano generosamente la carità. Perfino quando la malattia li ha colpiti e ha stroncato le loro giovani vite, nemmeno questo li ha fermati e impedito loro di amare, offrirsi a Dio, di benedirLo e di pregare per sé e per tutti”. Oggi il mondo ha bisogno di figure come queste che, ha continuato il papa, “Sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita ma ad orientarla verso l’alto e farne un capolavoro”. Piergiorgio Frassati è diventato beato nel 1990 e il miracolo che lo ha portato oggi alla canonizzazione, è accaduto negli Stati Uniti nel 2017, quando un giovane che aveva subito, in un incidente, una lesione grave al tendine di Achille, decide di iniziare una novena a metà della quale percepisce di essere guarito. Carlo diventa beato nel 2020 e il miracolo, per cui è stato portato oggi agli onori degli altari, è avvenuto nel 2022 e riguarda una giovane studente straniera che subisce un grave trauma cranico in un brutto incidente. Alla mamma viene suggerito di pregare Carlo Acutis e nel giro di meno di un mese la giovane viene dimessa dall’ospedale. Una giornata di grande festa dunque per la Chiesa che si arricchisce di nuovi santi che hanno creduto e seguito Gesù il quale ha fatto della loro vita un” capolavoro”