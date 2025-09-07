ORSINI 6: Da sicurezza nel primo tempo, attento nella prima parata al minuto 10′. Coinvolto anche con i piedi. Nella ripresa bella risposta al minuto 74′ ma non può nulla in occasione dei due goal del Forlì.

ZINI 6,5: Dal suo lato Farinelli non sfonda, al minuto 40′ si rende anche pericoloso con un tiro da fuori. Sostituito alla fine del primo tempo.

PEZZOLA 5,5: Primo tempo nel complesso positivo, rischia solo quando si perde Farinelli che arriva al tiro da buona posizione. Nella ripresa poteva fare di più in occasione del pareggio del Forlì.

DALMAZZI 6: Sempre attento al centro della difesa, nonostante il risultato negativo esce con una prestazione positiva.

PAOLINI 5,5: Preciso nelle letture difensive nella prima frazione, si propone anche in fase offensiva venendo anche verso il centro del campo ma non sempre è perfetto negli appoggi. Costa cara la svirgolata in occasione del goal dell’ 1-2.

ALFIERI 6,5: Alla solita qualità abbina anche tanta corsa e combattività, non sfrutta al meglio un’occasione al minuto 32′ che avrebbe portato la Samb al tiro. Pericoloso a inizio secondo tempo su punizione. Uno dei migliori.

TOURE M. 6,5: Non si è ancora fermato dalla partita di Gubbio, importantissimo nei recuperi a centrocampo. Lotta fino alla sostituzione al minuto 88′.

MARRANZINO 5: Tra gli undici titolari è il meno coinvolto. Viene sostituito al 64′ senza aver inciso.

TOURE N. 6: Si sacrifica tanto, recupera diverse volte il pallone sulla trequarti avversaria e conquista il rigore sbagliato poi da Eusepi. Una macchia del primo tempo, non riesce a sfruttare due ripartenze importanti per i rossoblu. È l’ultimo a mollare tra i ragazzi di Palladini.

KONATE 6,5: Quando punta la difesa avversaria è sempre una spina nel fianco, punto di riferimento anche per le palle lunghe di Orsini. Cala nella ripresa a causa di una botta subita che lo porta ad essere sostituito al minuto 64′.

EUSEPI 6,5: Prezioso nel gioco di sponda, pesa l’errore dal dischetto nel primo tempo. Si fa perdonare all’inizio della ripresa siglando il goal dell’1-0 su un regalo della difesa avversaria. Sostituito al minuto 76′, si sente la sua mancanza nell’ultima parte di gara.

ALL. PALLADINI 5,5: I cambi non portano gli effetti sperati e nel momento in cui il Forlì sale di ritmo e intensità per recuperare la partita, la Samb dietro sbanda e si fa rimontare. Anche oggi il troppo nervosismo lo porta all’ammonizione.

Dalla panchina:

CHIATANTE (46′) 5: Prova a farsi vedere in fase offensiva a inizio ripresa ma non è incisivo, come non lo è dietro. Un suo errore manda al tiro il Forlì al minuto 74′ e in occasione del sorpasso dei romagnoli si trova in mezzo al triangolo che porta al goal di Cavallini.

MARTINS (64′) 5: Esordio da dimenticare per il figlio d’arte. Non riesce mai a superare l’uomo e perde diversi palloni. Rischia di concedere un calcio di rigore agli avversari nel finale di partita.

SCAFETTA (64′) 5: Non riesce ad entrare nel ritmo partita, il suo ingresso non porta i frutti sperati.

SBAFFO (76′) 5,5: Ingresso non incisivo, da segnalare solo una sventagliata che poteva portare ad un occasione per i rossoblu.

IAIUNESE (88′): S.V.

Arbitro Restaldo 5: Non tiene una linea chiara, indeciso in più occasioni.