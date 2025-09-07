FORMAZIONI
SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zini (45′ Chiatante), Pezzola, Dalmazzi, Paolini, Alfieri, M. Toure (86′ Iaiunese), N. Toure, Konate (63′ Martins), Marranzino (63′ Scafetta), Eusepi (75′ Sbaffo).
All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Battista, Zoboletti, Vesprini, Tataranni.
FORLI’ (4-3-3): Martelli, Menarini, L. Saporetti, Manuzzi (68′ Ripani), Macrì, Farinelli, Scorza (45′ Coveri), Cavallini, Elia, Manetti (86′ Mandrelli), S. Saporetti (60′ Petrelli).
All. Alessandro Miramari. A disp. Calvani, Veliaj, Franzolini, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini, Ercolani, Graziani, Pellizzari.
ANGOLI 5-1
AMMONITI 31′ Konate 42′ Menarini, 45′ Palladini (All) 51′ Menetti, 85′ Sbaffo
ESPULSI
CRONACA
3′ Primo corner conquistato dalla Samb, Alfieri crossa da destra ad uscire per Dalmazzi che di testa non riesce a dare forza al pallone che termina tra le braccia di Martelli.
7′ Manovra avvolgente della Samb Paolini crossa sul secondo palo per Konate che rimette al centro di tacco per Toure che trova solo l’esterno della rete da posizione defilata.
10′ Si vede in avanti il Forlì, sinistro a giro di Macrì sporcato da una deviazione, bravo Orsini a non farsi ingannare e a rifugiarsi in angolo.
14′ Calcio di punizione dalla trequarti per gli ospiti, Toure devia il cross in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner riparte il contropiede rossoblu, ma Marranzino spreca tutto calciando alto dal limite col mancino.
20′ Fase di studio tra le due squadre, Samb che si affida prevalentemente ai lanci lunghi su Eusepi per provare a far salire la squadra.
24′ Corner per i rossoblu, non sfruttato da Alfieri che crossa direttamente sul fondo.
27′ Ci prova Konate dai 20 metri, murato da Saporetti.
31′ Altro contropiede non finalizzato, Alfieri sbaglia la misura del passaggio per Konate e Martelli blocca in uscita. Sta mancando l’ultimo passaggio.
33′ Farinelli grazia la Samb calciando sul fondo un rigore in movimento.
35′ Macrì libera il mancino dai 20 metri, blocca Orsini centrale.
38′ ZINI SFIORA IL GOL: gran botta da fuori, Martelli ci mette la punta delle dita in corner.
41′ RIGORE PER LA SAMB! Fallo su N. Toure lanciato a rete.
43′ Sbaglia Eusepi, apre il piattone destro ma è debole e facile per Martelli.
44′ Konate ancora atterrato in area, Palladini spende la card per il FVS per richiedere il penalty.
45′ L’arbitro non cambia la sua decisione, niente calcio di rigore per la Samb. Palladini ammonito per essere uscito dall’area tecnica.
45’+1 Finisce qui il primo tempo. Samb bella ma “sprecona”.
RIPRESA
1′ Subito dentro Chiatante per Zini.
2′ Punizione Samb dalla trequarti, Alfieri crossa per Eusepi che però non aggancia.
5′ Altro contropiede per la Samb, ma Konate viene atterrato alle porte dell’area di rigore. Calcio di punizione e giallo per il difensore ospite.
7′ Alfieri si incarica della punizione, conclusione forte sul palo del portiere che però si allunga e la toglie dall’incrocio.
10′ EUSEPI GOL! Si sblocca la partita. Il capitano intercetta un retropassaggio, salta il portiere e calcia, la prima conclusione viene salvata da un difensore sulla linea ma sulla ribattuta la palla si insacca. 1-0 strameritato!
18′ Dentro Scafetta e Martins al posto di Konate e Marranzino.
27′ Calcio d’angolo per il Forlì, bravissimo Orsini a non farsi sorprendere dalla conclusione sul primo palo di Petrelli.
32′ Pareggia il Forlì, destro di prima intenzione di Menarini su cui stavolta Orsini non può nulla. 1-1.
38′ 1-2 Forlì. Clamoroso black out della Samb, Cavallini fa quello che vuole tutto solo buca Orsini.
41′ Ora Palladini le prova tutte, dentro anche Iaiunese per M. Toure.
90′ Concessi 7′ di recupero.
90+2′ Il Forlì chiede la revisione al Fvs per un presunto fallo di Pezzola in area.
90’+3′ Nulla di fatto, si è perso solo tempo.
90’+5′ Non si gioca più a pallone, giocatori del Forlì sempre a terra.
90+7′ Samb che prova a buttarla in avanti alla disperata ma nei contrasti aerei gli ospiti hanno sempre la meglio.
90’+8′ Finisce qui, Forlì che sbanca il Riviera in una partita stregata per i ragazzi di Palladini.
Rossoblu comunque applauditi dalla Nord a fine gara, grandi fischi invece all’indirizzo dell’arbitro per la gestione discutibile dei cartellini e del metro di giudizio di alcuni interventi.
