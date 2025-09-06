SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Patrizia Ferrara la candidata in consiglio regionale di Forza Italia: “Serve competitività e occorre fare turismo di rete, nel senso che bisogna far capire al nostro cliente che abbiamo a poca distanza mare, monti e borghi. Si combatte la crisi turistica locale con servizi ed esperienze, migliorando la qualità. Ho alle spalle quarant’anni di esperienza e credo di avere le giuste competenze. Voglio dare il mio contributo su molti fronti. Serve un ulteriore sviluppo, la strada intrapresa con Acquaroli è quella giusta, ma si può fare ancora meglio”. Afferma la Ferrara.