Stanotte intorno alle 3.45 una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta in località Paolantonio di Sant’Egidio alla Vibrata per un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta una BMW. L’auto è uscita di strada e ha impattato violentemente contro alcuni pali dell’illuminazione e il recinto di un’abitazione. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Sant’Omero.

Poco dopo la squadra dei Vigili del Fuoco si è spostata in contrada Riomoro di Colonnella per l’incendio di un’abitazione. Le fiamme inizialmente si sono sviluppate all’esterno di un fabbricato ad un piano di proprietà comunale, data in uso ad un uomo di nazionalità straniera, ed hanno interessato varie suppellettili, un’auto e alcuni alberi a ridosso del fabbricato. Successivamente l’incendio si è propagato all’interno dei locali ed ha danneggiato gli impianti elettrici e provocato l’annerimento di pareti e solaio. Le fiamme sono state spente rapidamente. Sul luogo dell’incendio si è recato anche il Sindaco di Colonnella per valutare la situazione e fornire una sistemazione all’occupante dell’alloggio. A causa delle conseguenze dell’incendio sono stati resi inutilizzabili i locali dell’abitazione raggiunta dalle fiamme. Le due persone, che al momento dell’incendio si trovavano all’interno dei locali, si sono subito portate all’esterno mettendosi in salvo e sono state evacuate.