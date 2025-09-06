SAN BENEDETTO – Il Partito Democratico di San Benedetto, interviene duramente sulla nuova configurazione della maggioranza in Consiglio comunale, resa nota in queste ore attraverso la stampa, che vede l’ingresso di Forza Italia nella compagine amministrativa.

Secondo il Pd, il processo di progressivo spostamento a destra dell’amministrazione Spazzafumo era già iniziato mesi fa con l’ingresso in giunta di Vesperini. Una scelta che, a detta dei democratici, aveva già rappresentato un primo campanello d’allarme e che aveva suscitato una reazione stizzita da parte proprio di Forza Italia. “Col senno di poi – fanno notare dal Pd – avevamo colto nel segno”.

Oggi, con l’ingresso ufficiale di Fi, per i Dem cade definitivamente ogni pretesto civico: la giunta si configura apertamente come una coalizione politica, pienamente riconducibile al centrodestra.

Il Partito Democratico si interroga su come le componenti progressiste presenti nella maggioranza possano ancora sostenere un’amministrazione che, affermano, ha prodotto immobilismo e confusione, e che ora si compie in una trasformazione politica netta, contraria a quegli ideali.

Proprio a queste anime progressiste il Pd lancia un appello: “È tempo di staccare la spina a questo teatro del peggior trasformismo politico”, si legge nel comunicato, che prende come esempio quanto avvenuto a livello regionale con la nascita del nuovo progetto progressista guidato da Matteo Ricci. L’obiettivo, per i Democratici sambenedettesi, è quello di costruire anche in ambito locale un’alternativa credibile alla destra nazionale e al nascente centrodestra cittadino, che, a loro dire, certifica la fine del civismo dell’amministrazione Spazzafumo e svela la fragilità di una coalizione unita solo da calcoli di opportunità politica.

“La coesione delle forze di destra si dimostra solo millantata – conclude il Pd – e priva di ogni visione condivisa per il bene di San Benedetto del Tronto. Dopo nove anni di disastri, è il momento di ripartire su basi nuove, progressiste, serie e responsabili”.