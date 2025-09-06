SAN BENEDETTO – Una situazione di degrado urbano e devianza sta mettendo a dura prova i residenti del quartiere Ponterotto, esasperati da una situazione che si trascina da ormai troppo tempo. La discussione sulle principali problematiche riscontrate nelle aree limitrofe alla Caritas sono state il tema dibattuto alle Commissioni Welfare e Sicurezza in seduta congiunta, per la

definizione di strategie efficaci per la loro gestione, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza. Alla seduta è stato concesso ai rappresentanti dei residenti di esprimere il loro disagio.

“Queste persone fanno una richiesta semplicissima, quella di tornare alla propria serenità, cosa che hanno perso nel tempo – ha denunciato il Consigliere Lorenzo Marinangeli – perché si è creato un giro di personaggi che vogliono vivere a modo loro, spesso in preda all’alcol, che tra schiamazzi notturni e situazioni strane, hanno portato queste persone a essere ostaggio a casa loro. Spesso hanno paura di uscire di casa per portare la spazzatura o di andare in una piazza coni propri bambini. Questo purtroppo è diventato negli ultimi tempi un accampamento per persone senza tetto che fanno della piazza il proprio presidio. Un giorno addirittura è stata sgombrata una casa in cui c’erano tre persone di cui uno aveva un mandato di cattura”

A prendere la parola è stato poi il cittadino, Guido Speca, rappresentante del gruppo “Sicurezza e Decoro”, un gruppo spontaneo che conta un’ottantina di cittadini residenti della zona:

“L’altra sera abbiamo assistito a un litigio durato 40 interminabili minuti all’interno della struttura della Caritas. Secondo un ospite, un uomo urlava e minacciava Don Gianni e tutti i residenti.Nello stesso frangente, a Porto D’Ascoli un ragazzino di 18 anni veniva aggredito, mentre due pattuglie, una di polizia e una di carabinieri, si trovavano in Caritas. Non sarebbe più normale che Don Gianni denunciasse questi eventi, invece di preoccuparsi di denunciare i residenti? E lei, signor sindaco, per un discorso di sicurezza, ritiene giusto che due o più pattuglie si debbano trovare ogni settimana in Caritas?Questa situazione non è tollerabile in un paese civile, in una struttura che dovrebbe accogliere persone che dell’accoglienza ne siano grate. La struttura Caritas, caro sindaco, deve arrivare a una svolta onesta, perché non è giusto che a pagarne le conseguenze siano i residenti, specialmente in un momento in cui ci saranno sempre più persone da aiutare che rispettano chi le aiuta”

“Io vorrei focalizzare l’attenzione su quello che l’amministrazione deve riportare al Prefetto, cioè la direzione che le istituzioni vogliono dare a questa società, questo è il problema – ha aggiunto il Presidente del Comitato del quartiere Ponterotto, Manuel Spagnolini – Se noi non facciamo qualcosa, fra 10 anni, ne saranno 50 in piazza, perché qua continua ad arrivare gente senza arte né parte, si continua ad accogliere tutti ma senza avere un progetto per tutti. … L’unica leva amministrativa che può essere usata nei confronti di certi soggetti è l’espulsione, ma non dipende da voi… Chi viene qui per delinquere, per vivere così alla giornata, ubriacandosi dal mattino alla sera… Questo è un problema sociale. A un certo punto ci sarà sempre quello che sfugge all’autocontrollo e là sarà un problema.”

“Non guardiamo il dito invece della luna, qui c’è un problema serio, c’è un problema serio di gestione, di gestione di questi immigrati – ha osservato il Consigliere Paolo Canducci – La Caritas lasciamola da parte, perché la Caritas fa pure di più di quello che doveva fare. E allora io ripeto e concludo, qui bisogna fare una lotta alla povertà, e si fa con i soldi che deve mettere il governo centrale, non si fa la lotta ai poveri, si fa la lotta alla povertà, finanziamenti per i percorsi di integrazione, finanziamenti delle forze dell’ordine, finanziamenti di un piano casa, finanziamenti per l’aiuto all’affitto, questo è quello che serve per cercare di far fronte a un problema sociale. Il governo nazionale deve mettere i soldi per i poliziotti, per i carabinieri, per il piano di casa, per l’aiuto all’affitto e per l’integrazione, è allora sì che ragioniamo e diciamo la verità.”